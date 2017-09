Cascada San Pedro, Tlapacoyan – (Mexico)

Follow the Soriano brothers and crew running San Pedro’s falls, Tlapacoyan – (Mexico).

Featuring Jaime Futa, Robert Derias, David Cortes, Lucas Varas, Camila and the boys of Aventurec Victor and Alfredo.

>>> Watch Kayaker Blinded by Sombrero Above 40ft Waterfall