Summer Sessions with Tomasz Czaplicki

Check world’s medallist Tomasz Czaplicki summer sessions shot in the USA and Europe last year before the worlds.

Spots: Buena Vista, Salida, Glenwood Springs, Vail (Go Pro Mountain Games), Makinito and Millau (Natural Games). Huge Space Godzillas, massive tricks, smooth combinations and links with Lunar Orbits, Tricky Woos, Phoenics Monkey and more!