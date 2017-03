Vboyz Kayaking Chile 2k17 – Teaser

Teaser of a movie out soon recapping the Austrian crew – the Vboyz – travelling in Chile and Argentina this Winter.

Paddlers: Alex Rodegro, Andreas Scherb, Lukas Strobl, Johannes Szell, Thilo Wietzke

Rivers: Rio Fuy, Rio Baker, Rio Golgol, Rio Manso, Rio Palguin, Rio Futaleufu, Rio Cisnes, Rio Trancura

Edited by: Andreas Scherb