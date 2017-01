REEL WORLD Vol1 – #9 Bilal Bousfi (France)

My name is Bilal Yousfi, I’m a 17 years old paddler from Lyon (France). My video is shot on the Hawaii sur Rhone wave as well various creeks in France (Cevennes, Hautes Alpes, and Pyrenees).

LOCATION: Hawaii sur Rhone, Gordouze, Guil, Dunière, Haut Tarn, Haut Lot, gave du Brousset , Fontaulière.