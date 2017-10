REEL WORLD Vol.2 – #7 Stanislas Kliniuk (Russia)

Follow Stanislas Kliniuk from Russia over the past year running rivers in three great countries, India ,Georgia, Russia (Altai).

Name: Stanislas Kliniuk

Country: Russia

Location: India river Ganga and Alaknanda. Georgia river Bruja, Malecela, Kintrishi. Altay, Chuya river(Magoi), Bashkaus, Kur-Kure.

>>>More info on the Palm Equipment REEL WORLD Vol.2 and How to enter HERE