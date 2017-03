Aleix Salvat Downtime in Ecuador (Entry#7 Carnage for All 2017)

Watch Alex Salvat getting sucked down on the Hollin river in Ecuador. Aleix got so deep it got dark… scary…

My Country is: spain (Catalonia)

Rapid name: Drop

River name: Hollin river (Ecuador)

Kayakers: Seth, Arnau, Jakub

Behind the camera: gopro Aleix