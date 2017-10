Best Of 2017 Sickline Race

Very cool edit recapping the 2017 edition of the Sickline Race.

Results Top 5 Women

1. Nouria Newman (FRA)

2. Martina Wegman (NED)

3. Jennifer Chrimes (GBR)

4. Anne Hübner (GER)

5. Marieke Vogt (AUT)

Results Top 5 Men:

1. Sam Sutton (NZL)

2. Aniol Serrasolses (ESP)

3. Alexander Grimm (GER)

4. Dane Jackson (USA)

5. Mike Dawson (NZL)